Saudade do Alegrete: Leonardo Santos leva consigo as lembranças de quem marcou sua história

Natural de Alegrete, ele deixou sua cidade em 2019, em um período marcado pela falta de oportunidades de emprego, em busca de melhores condições de vida e de um novo caminho para o futuro. A mudança trouxe desafios, aprendizados e o início de uma trajetória construída com esforço e dedicação.

Ao chegar a outra cidade, Leonardo conseguiu trabalho em um mercado, onde permaneceu por cerca de um ano. Depois, passou a trabalhar em um restaurante. Foi nesse período que começou a investir em sua formação profissional, buscando na área elétrica uma oportunidade de crescimento. Concluiu o curso de eletricista e também um tecnólogo em Segurança do Trabalho.

A dedicação abriu novas portas. Leonardo foi chamado para trabalhar na RGE, em Caxias do Sul, experiência que contribuiu para ampliar seus conhecimentos. Mais tarde, decidiu seguir o próprio caminho e empreender. No início, trabalhava sozinho, atendendo pelo nome de Léo da Elétrica. Com o passar do tempo, o trabalho ganhou novas proporções, dando origem à LS Soluções em Eletricidade.

Mas, para além da trajetória profissional, Leonardo também encontrou espaço para dedicar parte de sua vida ao próximo. Atua como bombeiro e resgatista voluntário na Cruz Vermelha de Caxias do Sul, atividade que traduz seu compromisso com a solidariedade e com o cuidado às pessoas. Para ele, ajudar quem precisa é uma forma de dar sentido ao tempo e às oportunidades que a vida oferece.

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Mesmo com os compromissos profissionais e a rotina em outra cidade, as raízes alegretenses continuam presentes. Leonardo conta que procura voltar a Alegrete uma vez por ano, quando consegue reservar um fim de semana para rever a família e matar um pouco da saudade.

E, quando fala sobre o que mais sente falta, as lembranças ganham um significado ainda mais profundo. Além dos amigos e dos momentos vividos na cidade, Leonardo recorda com carinho as pessoas que fizeram parte de sua caminhada e que hoje já não estão mais aqui.

São lembranças de quem estendeu a mão, ofereceu apoio e deixou marcas que o tempo não apaga. Pessoas que, mesmo ausentes fisicamente, continuam presentes na memória e na história que ele leva consigo.

A vida o conduziu para longe de Alegrete, por caminhos que exigiram coragem para recomeçar e disposição para construir novas oportunidades. Ainda assim, a distância não apaga os vínculos com o lugar de origem, nem a importância daqueles que fizeram parte de sua história.

No quadro Saudade do Alegrete, a trajetória de Leonardo Santos nos lembra que partir nem sempre significa deixar tudo para trás. Às vezes, é preciso ir em busca de um futuro diferente, levando no coração as pessoas, os afetos e as lembranças que continuam sendo parte de quem somos.