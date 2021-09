Saúde: atente para os sintomas do linfoma, tipo de câncer no sangue comum entre adultos

Em 2020, segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 10 milhões de pessoas perderam suas vidas, em detrimento de diferentes tipos de câncer.

Os cânceres que mais fizeram vítimas no ano passado foram os no pulmão, com um número expressivo de 1,8 milhões de mortes. Já os que registraram maior número de casos foram os na mama, com 2,26 milhões de casos. Percebe-se que os cânceres no pulmão e na mama são extremamente perigosos e recorrentes, no entanto, também é preciso ficar atento a outros tipos. Um deles é o linfoma, um tipo de câncer no sangue cuja propagação se dá no sistema linfático – uma rede de pequenos vasos e gânglios pertencente tanto ao sistema imunológico quanto ao sistema circulatório.

Muito comum entre adultos, esse tipo de câncer no sangue é dividido em dois tipos principais: linfoma de Hodgkin e linfoma não-Hodgkin. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos explica que o linfoma de Hodgkin se espalha de forma ordenada de um grupo de linfonodos para outros, enquanto o linfoma não-Hodgkin se espalha por meio do sistema linfático de forma desordenada.

A estimativa do Inca (Instituto Nacional do Câncer) é que 12.030 pessoas tenham desenvolvido linfomas no Brasil em 2020. Desse total, 6.580 homens e 5.450 mulheres. Além disso, o Inca aponta, a partir de dados do Atlas da Mortalidade por Câncer que, em 2019, 4.923 pessoas perderam suas vidas em decorrência de linfomas.

O diagnóstico precisa ser feito por um médico, por isso é fundamental buscar assistência médica caso a pessoa perceba os sintomas, os quais podem ser: febre, suores noturnos, cansaço, coceira e perda de peso. Mas, em alguns casos, esses sintomas podem ser confundidos aos de outras doenças comuns, como gripe e até Covid-19. Dessa forma, é importante ficar de olho no inchaço dos gânglios linfáticos, que são comumente percebidos em algumas áreas: na virilha, na axila, no pescoço, na parte de trás das orelhas e na parte de trás da cabeça

Como o sistema linfático percorre todo o corpo, o câncer pode surgir em qualquer lugar. Mas não precisa ficar assustado, pois quase todos os linfomas podem, sim, ser tratados e curados. O linfoma de Hodgkin, por exemplo, é um

dos tipos de câncer com maior índice de cura. Já o sucesso do tratamento do linfoma não-Hodgkin varia, dependendo das características do tipo específico que a pessoa tem.

Por: João Baptista Favero Marques