Saúde e órgãos de segurança realizam fiscalização especial em mercados e comércio local

Desde que entrou em vigor, o novo Decreto da Bandeira Vermelha, no último dia 20, com o comércio fechando às 17h e o toque de recolher a partir das 21h aumentou a fiscalização em Alegrete.

O maior objetivo é evitar aglomeração para conter a rápida disseminação do vírus, já que os leitos de UTI estão ocupados e uma média de 40 pessoas, por dia, estão sendo positivadas em Alegrete.

A Secretaria de Saúde junto com os demais órgãos está realizando um trabalho diferenciado, com orientações nos mercados e bancos. Haraceli Fontoura, Secretária de Saúde, diz que estão orientando sobre as medidas que devem ser tomadas para que as pessoas se cuidem, ao máximo, para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

Nas abordagens eles orientam as pessoas para sempre usarem máscara, mantenham o distanciamento social, lavem as mãos com álcool em gel ou sabão e mais, tomem pelo menos 15 minutos de sol, por dia, e mantenham uma alimentação saudável.

Na próxima semana, a equipe de fiscalização vai passar no comércio do centro e outros locais solicitando que sigam essas medidas e orientando pela segurança de todos.