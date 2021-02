Saúde recomeça vacinar idosos em Alegrete

Compartilhe















Com a chegada da quinta remessa de vacinas aos Municípios da 10ª Coordenadoria de Saúde, Alegrete vai retomar a imunização de idosos aqui na cidade.

Só para Alegrete serão 1.490 doses de vacina, sendo que 1.100 da AstraZeneca e 390 doses da Coronavac. Com mais esta remessa só o Município recebeu 5.320 doses de vacina para prevenir contra o coronavírus.

A vacinação será para idosos acima de 81 anos e vai ser aplicada no PAM Central e em todas as ESFs com salas de vacina.

O idosos devem levar cartão do SUS e um documento ao irem se vacinar. Todos devem estar com máscaras e mantendo o distanciamento exigido.

O imunizante da Coronavac será para a segunda dose a quem já tomou a primeira desta marca. E as outras, aos idosos da faixa etária preconizada desta vez .

Vera Soares Pedroso