Saúde: Senac Alegrete está com inscrições abertas para o curso Técnico em Enfermagem

Sua formação capacita para a realização de procedimentos como administração de medicamentos, aferição de sinais vitais, curativos e assistência em exames e tratamentos. Atuando em hospitais, clínicas, unidades de pronto atendimento e até em cuidados domiciliares, esse profissional contribui para o bem-estar dos pacientes, garantindo um atendimento humanizado e eficiente.

Ciente da importância de formar profissionais com ensino de qualidade, o Senac Alegrete está com inscrições abertas para mais uma turma do curso Técnico em Enfermagem. A turma terá início em 18 de agosto, com aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h.

Com carga horária de 1.600 horas, a formação prepara o aluno para atuar na assistência a indivíduos e grupos sociais, desenvolvendo ações de educação, promoção, prevenção, recuperação e reabilitação nos diferentes contextos dos processos saúde-doença, considerando todos os ciclos da vida e graus de complexidade dos ambientes e condições dos pacientes.

Para se inscrever, os interessados podem acessar o site do Senac Alegrete ou comparecer à escola, localizada na rua General Vitorino, 399, no bairro Centro. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (55) 3421-2000 ou pelo WhatsApp (55) 9230-7253.