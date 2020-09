Saúde testa servidores do Parque de Máquinas de Alegrete

Compartilhe









Os cuidados para prevenir o contágio do coronavírus continuam em Alegrete. A comunidade tem que saber que ainda existe o perigo de contágio e, por isso, ninguém deve achar que está controlado e afrouxar os cuidados. O comentário foi da Secretária de Saúde, Haraceli Fontoura.

Ela informa que os servidores do Parque de Máquinas estão sendo testados, em razão de que um servidor testou positivo e está em isolamento como recomenda os protocolos. No caso dos que trabalham como garis será importante, porque trabalham expostos nas ruas.

Todos os alegretenses devem manter os cuidados com uso de máscaras, manter distanciamento e higienizar as mãos com álcool ou sabão.

A Secretária diz que não tem como testar todos, porque esse procedimento segue os protocolos do Cento de Operações de Emergência do Ministério da Saúde para a Covid-19. Haraceli informa que empenharam a compra de 5 mil testes rápidos que ainda não chegaram.

– O importante é que as pessoas se cuidem sempre, porque esta atitude é que faz diferença para evitar o contágio. Temos que ter a responsabilidade de nos cuidar para preservar a nossa saúde, de colegas e de nossa família, atestou.

Vera Soares Pedroso