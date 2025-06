Saveiro bate na traseira de Fox na faixa de segurança da General Sampaio

Share on Email

A condutora do Fox relatou que parou na sinalização para a passagem de um pedestre, quando sentiu um forte impacto na traseira. Com a batida, o veículo foi lançado sobre a faixa de pedestres. Já o condutor da Saveiro afirmou que não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

Ele bateu o rosto contra o volante, mas recusou atendimento médico no local. A Polícia Civil atendeu a ocorrência e desobstruiu o trânsito. A Saveiro teve a parte frontal bastante danificada, com avarias no capô, grade, placa e faróis. O Fox sofreu danos na parte traseira.