Savico, o velho tropeiro chega a 100 anos esbanjando vitalidade

Chegar aos 100 anos tem sido algo comum nos últimos tempos em Alegrete. O PAT já realizou vários registros e o que se destaca é a vitalidade dos centenários.

Neste dia, através dos filhos, Bertino Lopes, mais conhecido como Savico está sendo homenageado pela vitalidade e toda dedicação à família. O centenário que faz aniversário neste dia 23, foi um grande apaixonado pela lide campeira. Veio residir em Alegrete há cerca de 50 anos, quando construiu sua casa na Rua Dos andradas, mesmo assim, a esposa e os filhos permaneceram aqui, e ele mantinha a rotina no campo.

A vinda era de 15 em 15 dias, as vezes no intervalo de uma semana. Essa rotina foi até se aposentar e vir definitivamente para cidade. Com uma saúde de dar inveja em muitos jovens, Savico não abre mão da sua cervejinha. E aqueles que pensam que ele tem uma regra para dormir e acordar, o filho Bertino de Souza Lopes, conhecido como Fuca, esclarece que às vezes ele está apreciando uma cerveja por volta das 23h e, pela manhã não há uma regra, porém, não é de acordar muito cedo, sempre por volta das 8h30.

A alimentação é muito variada. O centenário gosta de tudo e é bom de garfo, sorri Fuca ao comentar sobre a comilança de seu Savico.

Casado com Rosa de Souza Lopes, o casal teve dois filhos, Bertino de Souza Lopes, apelido Fuca e Antônio Augusto de Souza Lopes, conhecido também por Guto. Hoje, ele tem quatro netos e um bisneto. Fuca brinca que o pai casou “maduro” aos 41 anos.

Natural de Cambará, na divisa entre Quaraí e Uruguaiana, Savico iniciou o trabalho muito jovem, com 9 anos. Sempre na lide rural. Ao longo da vida foi alambrador, tropeiro e capataz de estância.

Ao ser questionado sobre o segredo da jovialidade e disposição ao chegar no centenário, sem pensar ele pontua: o segredo de viver bem e com saúde é a harmonia consigo mesmo, fazer amigos e distribuir afetos, confiança e respeito. Sem, jamais, esquecer do “Pai” lá de cima (Deus) nos amadrinhando.

Savico chega aos 100 anos com muita disposição, saúde e alegria. Perto das pessoas que ama, diariamente, deixa grandes ensinamentos com sua vivência e sabedoria adquiridas pela trajetória da vida que o faz nostálgico, sempre a lembrar dos percalços, porém, com o orgulho de todas as conquistas.