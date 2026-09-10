“Se eu for 1% do profissional que ela foi, já terei vencido”: professor procura sua primeira professora

Guilherme Mota Goulart deixou Alegrete, construiu uma vida em Santa Catarina e escolheu a educação como profissão. Mais de dez anos depois de perder o contato com sua primeira professora, decidiu procurar ajuda para reencontrá-la e fazer chegar até ela um agradecimento que carrega desde a infância. Roseane talvez não saiba, mas aquele aluno que um dia chorou porque teria de mudar de professora hoje fala dela sempre que perguntam por que escolheu ensinar.

Existe uma fotografia que Guilherme Mota Goulart guarda com um significado que vai muito além do registro de uma infância em Alegrete. Nela está uma professora e um menino que ainda não poderia imaginar quantas das escolhas que faria no futuro teriam relação com aquela mulher. Hoje, aos 26 anos, vivendo em Santa Catarina e trabalhando na administração pública, Guilherme olha para o passado com a perspectiva de quem conseguiu compreender, já adulto, o tamanho da influência que algumas pessoas podem exercer na formação de uma criança. É por isso que decidiu procurar o Portal Alegrete Tudo. O pedido é simples, embora carregue uma história de muitos anos: ele quer localizar Roseane, sua primeira professora, com quem perdeu o contato há mais de uma década, e fazer chegar até ela uma mensagem de gratidão.

Guilherme é alegretense e foi aluno da Escola Oswaldo Dornelles, na Vila Nova. Foi ali que conheceu Roseane, ainda no início da vida escolar. O vínculo entre os dois, porém, não ficou restrito ao que acontecia dentro da sala de aula. Quando recorda aquela época, ele não fala primeiro de matérias, provas ou conteúdos. Fala de acolhimento, de confiança e de uma professora que, segundo ele, acreditava nele. Essa lembrança ganha ainda mais importância quando Guilherme conta que sua infância foi vivida em um ambiente que considera pesado, cercado pelo tráfico, por conflitos e pela presença constante da polícia. Nesse contexto, a escola representou algo diferente. Os professores passaram a ocupar um espaço importante em sua vida, não apenas como profissionais responsáveis pelo ensino, mas como referências capazes de mostrar a uma criança que sua realidade não precisava determinar seu futuro.

Uma das lembranças mais antigas que Guilherme conserva de Roseane aconteceu quando ele ainda estava no jardim de infância. Ele começou a sofrer bullying e, segundo conta, a situação poderia ter se prolongado, mas a professora interveio. Roseane sentou com as outras crianças, conversou com elas e explicou o que estava acontecendo. Guilherme lembra da maneira carinhosa como ela conduziu aquela situação e diz que o bullying durou apenas um dia. Para quem olha hoje, com 26 anos e já trabalhando na área da educação, aquele episódio talvez revele mais do que uma simples lembrança infantil. Revela a primeira percepção de um menino sobre o que um professor pode fazer quando percebe que um aluno está enfrentando uma dificuldade. Roseane não ignorou o problema. Ela viu, conversou e agiu. Guilherme nunca esqueceu.

Outra lembrança ajuda a dimensionar o vínculo que havia sido criado. Quando chegou o momento de avançar para a primeira série, ele ficou com medo. Chorou porque não queria deixar Roseane. A mudança de turma significava também perder aquela professora que havia se tornado uma referência afetiva para ele. A reação do menino foi tão intensa que Roseane foi até sua casa para conversar com ele. Tentou tranquilizá-lo e ajudá-lo a compreender que aquela nova etapa não significava o fim do vínculo entre os dois. E, de certa forma, não significou mesmo. Guilherme conta que, mesmo depois, quando já estava no ensino fundamental e Roseane não era mais sua professora, ela continuava aparecendo na escola. Quando o encontrava, fazia questão de abraçá-lo e beijá-lo. Para um adulto, podem parecer gestos simples. Para aquele menino, eram a confirmação de que continuava sendo lembrado e importante para alguém.

Os anos passaram. Guilherme cresceu, deixou a escola, seguiu sua vida e, em algum momento, perdeu o contato com aquela professora. A última vez que acredita ter visto Roseane foi entre 2014 e 2015. Mais de dez anos separam aquela última lembrança do momento atual. Nesse intervalo, Guilherme construiu sua trajetória profissional. Foi estagiário, trabalhou como auxiliar de apoio, passou por organizações não governamentais e acumulou experiências na área da educação. Hoje, está em Santa Catarina e trabalha na prefeitura. Mas há uma pergunta que, quando aparece em entrevistas ou conversas sobre sua profissão, sempre o faz voltar para Alegrete: por que decidiu ser professor?

A resposta tem nome e sobrenome.

Roseane.

Guilherme afirma que se tornou professor por causa dela. Não como uma explicação isolada para toda a sua trajetória, mas como reconhecimento de uma influência que começou quando ele ainda era criança. Ele fala dela quando é perguntado sobre sua profissão, lembra dos ensinamentos e dos gestos de carinho e reconhece que a maneira como foi tratado por seus professores contribuiu para que passasse a enxergar a educação como uma possibilidade de transformação. A frase não é apenas uma homenagem. É também uma declaração sobre aquilo que ele passou a entender depois de adulto: professores podem participar da formação de uma pessoa de maneiras que nem sempre conseguem perceber enquanto estão exercendo seu trabalho.

Foi esse entendimento que levou Guilherme a escrever recentemente um texto nas redes sociais. Ele começou lembrando uma frase de que gosta: “Quando me perguntarem o que fiz de útil pelo meu país, direi que dei aulas.” Depois falou de sua trajetória e do orgulho que sente pelo caminho que construiu na educação. Mas, à medida que o texto avançava, a narrativa profissional dava lugar à memória pessoal. Guilherme escreveu que cresceu sendo amado pelos professores e, acima de tudo, acreditado por eles. Disse que, muitas vezes, eles acreditaram nele mais do que sua própria família. Também escreveu sobre a realidade em que cresceu e sobre a importância que a educação teve para que pudesse imaginar outra possibilidade de vida. “Eu sei da importância da educação porque vivi isso na pele”, afirmou. Para ele, a escola foi uma porta de saída que encontrou em meio a uma realidade difícil.

No final da publicação, colocou a fotografia de sua primeira professora e escreveu: “A última foto: a minha primeira professora.” Em seguida, dirigiu-se diretamente a Roseane: “Profe Rose, a senhora nunca irá ler este texto, mas, ainda assim, obrigado.” E encerrou com uma frase que talvez explique melhor do que qualquer outra o tamanho da admiração que continua sentindo: “Um dia, se eu conseguir ser 1% do profissional que a senhora foi, eu já terei vencido na vida.”

Guilherme sabe que Roseane talvez nunca tenha tomado conhecimento do impacto que exerceu sobre ele. É possível que ela não saiba que o menino que tinha medo de mudar de série se tornou professor. Talvez não saiba que uma conversa sobre bullying permaneceu na memória daquele aluno por décadas. Talvez não saiba que uma visita à casa de uma criança que chorava porque não queria trocar de professora se transformou, para aquele menino, em uma das lembranças que definiriam sua relação com a educação. E talvez não saiba que, tantos anos depois, existe um alegretense vivendo em Santa Catarina que ainda pronuncia seu nome quando precisa explicar a origem de sua escolha profissional.

É justamente por isso que ele está procurando.

Guilherme não pede ao Portal Alegrete Tudo que conte sua história apenas para recordar o passado. Ele quer encontrar Roseane. Quer saber onde ela está, como está e, se for possível, reencontrá-la. Mais do que isso, quer que ela tenha a oportunidade de descobrir o que aconteceu com aquele aluno que passou pela sua sala de aula há tantos anos. Quer que ela saiba que ele cresceu, que escolheu a mesma profissão que um dia admirou nela e que continua carregando consigo muito do que aprendeu naquele período da vida.

Há algo particularmente significativo no fato de essa procura acontecer agora, quando Guilherme já é adulto e também atua na área da educação. Talvez seja justamente a experiência de estar hoje do outro lado da relação que tenha permitido a ele compreender melhor o que Roseane representou. Um professor sabe que não ensina apenas quando está diante de um quadro ou de um caderno. Sabe que um aluno pode guardar uma palavra, um gesto, uma intervenção ou simplesmente a sensação de ter sido visto e respeitado. Guilherme hoje conhece essa responsabilidade porque também a vive. E, quando fala sobre como gostaria de exercer sua profissão, volta à lembrança daquela primeira professora.

A história, portanto, não é apenas sobre um aluno que perdeu o contato com uma professora. É sobre o percurso de uma influência que continuou existindo mesmo depois que o contato terminou. Roseane saiu da rotina de Guilherme, mas não saiu da história dele. A distância não apagou a lembrança. O tempo não diminuiu a gratidão. E a mudança de cidade não alterou a resposta para uma pergunta que continua sendo feita a ele: por que a educação?

Agora, a tentativa é fazer com que duas partes dessa história voltem a se encontrar.

De um lado, um menino alegretense que cresceu, deixou sua cidade, construiu uma carreira e se tornou professor. Do outro, uma mulher que, provavelmente sem imaginar naquele momento a dimensão de seus gestos, participou de alguns dos primeiros capítulos dessa trajetória.

Guilherme tem 26 anos. Roseane pode estar em qualquer lugar. O contato se perdeu e as informações disponíveis ainda são poucas. Mas a memória permaneceu suficientemente forte para fazer com que ele, tantos anos depois, procurasse justamente a cidade onde tudo começou.

O que Guilherme espera agora é que esse reconhecimento chegue até ela. Que Roseane possa saber que aquele menino que um dia teve medo de seguir para uma nova série cresceu, tornou-se professor e nunca esqueceu a mulher que esteve entre as primeiras pessoas a acreditar nele. Mais do que localizar uma antiga professora, ele quer lhe devolver, em forma de palavras, uma parte daquilo que recebeu ainda criança: carinho, confiança e a certeza de que alguém acreditava que ele poderia chegar longe. Se alguém souber como localizar Roseane, Guilherme pede que entre em contato pelo telefone/WhatsApp (55) 9611-6669.

Porque, depois de tantos anos, ele não está procurando apenas uma pessoa. Está procurando a oportunidade de dizer a ela, olhando nos olhos, aquilo que a distância não conseguiu apagar: obrigado, professora Roseane.