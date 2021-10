Se for passear com o pet, leve a sacolinha; é anti-higiênico deixar fezes nas calçadas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Mais vez vem em pauta as fezes de cachorros nas calçadas e parques. É cada vez maior o número de pessoas que tem pets como animais de estimação. Muitos saem a passear com seu bichos e não levem as sacolas ou sacos para juntar os dejetos dos bichinhos.

O problema é quando eles fazem suas necessidades nas calçadas- deixando expostos para alguém desavisado pisar.

Rápida ação: Polícia Civil prende acusado do homicídio no bairro Piola

A orientação a quem tem cachorro e sai a passear com eles e que levem uma sacola para juntar as fezes. Já existe até uma lei municipal que prevê esse procedimento.

Nesta semana, esse fato foi comprovado na Rua Gaspar Martins, quase na esquina da Rua dos Andradas. A aposentada, Ângela Vargas, fala como deve ser o comportamento de quem costuma sair com seu pet.