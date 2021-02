“Se o Inter for campeão neste domingo, comemore em casa”, pedem os órgaos de segurança e Prefeitura

Compartilhe















Neste próximo domingo(21), o Inter tenta quebrar uma escrita de quatro décadas para conquistar o tetra do Brasileirão após 40 anos. E também desafia o inédito. O título pode vir, às 16h, com uma vitória sobre o Flamengo no duelo decisivo no Maracanã. Caso isso ocorra, será a primeira vez que o Colorado vai levantar a taça em uma “decisão” longe do Beira-Rio.

Essa conquista que pode se confirmar já deixou os órgãos de segurança de Alegrete em alerta. Por esse motivo, na manhã de sexta-feira(19), o Comando da Brigada Militar do 2°RPMON, no Município, convocou uma reunião com o Cônsul do Inter, Vilmar Freitas e com o integrante da Torcida Guarda Popular, Tiago Punilha. O objetivo foi buscar uma ação preventiva e evitar que a situação possa trazer qualquer tipo de ato repreensivo. Tenente Nei Machado, destacou que, devido ao período de pandemia não é permitido aglomerações, portanto, a solicitação foi de que tanto o Consulado como o representante da torcida façam uma ação através das redes sociais orientando que os torcedores fiquem em suas casas e que a comemoração seja, da mesma forma, responsável evitando assim, que haja qualquer intercorrência.

O destaque também foi para os locais que realizam transmissões através de TV e telões. A Prefeitura de Alegrete recebeu um ofício para que a fiscalização seja atuante e oriente esses estabelecimentos comerciais. “Não está permitido esse tipo de evento, pois vai gerar aglomerações. Essa determinação não é da Brigada Militar, mas dos Decretos Estadual e Municipal. A reunião é para que possamos trabalhar de forma conjunta e manter o cumprimento do que exigem as medidas sanitárias. Com isso, também, não está permitido que seja realizada qualquer aglomeração em locais públicos como Praças e Parques, sendo proibido comemorações que possam ir contra o Decreto de distanciamento social. Terá um trabalho mais específico naqueles locais já conhecidos, onde possam ocorrer aglomerações. Para esse domingo haverá reforço no policiamento.”- informou.

Portanto, a solicitação é que os colorados possam colaborar, por mais que a vitória seja um marco, o momento é de muita cautela, tanto que na noite de ontem, o Governador Eduardo Leite anunciou restrições mais rígidas em relação ao horário noturno, sendo decretada a suspensão geral das atividades e de aglomerações em locais públicos, todos os dias, das 22h às 5h, deste sábado (20/2), com validade até, pelo menos, o dia 1º de março.

“Sem dúvida nenhuma, esse é o pior momento que enfrentamos, e não imaginávamos que enfrentaríamos um momento como este depois das duas primeiras ondas que tivemos”, destacou o governador Eduardo Leite ao divulgar o mapa preliminar da 42ª rodada do Distanciamento Controlado.