Sebastião Melo, do MDB, é eleito prefeito de Porto Alegre

Já Manuela D´Ávila, do PCdoB, obteve 301.146 votos, ou 45,42% dos votos válidos. Em um pronunciamento, após o resultado, ela desejou sorte ao prefeito eleito.

“Cuide de Porto Alegre, porque Porto Alegre merece ter homens e mulheres que vivam com mais dignidade”, disse Manuela.

Manuela fez um pronunciamento pelas redes sociais após confirmação do resultado — Foto: Reprodução/Facebook

A Capital, o maior colégio eleitoral do estado, com 1.082.726 eleitores, começou a corrida eleitoral com 13 candidatos. Porém, José Fortunati (PTB) renunciou à candidatura após a irregularidade na candidatura de seu candidato a vice e ele apoiou Sebastião Melo.