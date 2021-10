Sebrae RS confere selo à Prefeitura de Alegrete pelo incentivo a empreendedores locais

O prêmio foi entregue nesta quarta-feira (6), foi entregue durante solenidade na Mercopar, em Caxias do Sul, ao prefeito Márcio Amaral e ao vice-prefeito Jesse Trindade.

“Esse prêmio é um reconhecimento aos esforços que fazemos para colocar Alegrete no caminho do desenvolvimento de um ambiente favorável para a criação e crescimento de negócios. Temos uma atenção especial aos empreendedores em nosso trabalho e ficamos muito agradecidos em poder contar com a parceria do Sebrae. A premiação vai ainda proporcionar um estímulo ao amadurecimento na prestação de serviço, na qualidade e principalmente na agilidade”, destacou prefeito”, comemorou Amaral.

O vice-prefeito Jesse Trindade comenta que a Sala do Empreendedor foi criada com a ideia de facilitar a abertura de empresas e agilizar licenciamentos, reduzindo prazos, a partir de trâmites online e, principalmente, liberando uma série de atividades da burocracia para abrir as portas. “O selo ouro da Sala do Empreendedor reconhece a qualidade e os esforços nos serviços prestados em prol do empreendedorismo local”, enfatiza o vice.

A Sala do Empreendedor de Alegrete é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedetur) e o Sebrae/RS e também faz parte do projeto Cidade Empreendedora. O objetivo é facilitar, desburocratizar e orientar as pessoas que desejam abrir o próprio negócio. O serviço também comporta regularização e baixa. Os atendimentos são integralmente gratuitos. “Temos muito orgulho desta conquista que busca a orientação e formalização de empresas e de microempreendedores individuais em nossa cidade.

Segundo a secretária Caroline Figueiredo as condições atípicas da pandemia obrigaram a Sala do Empreendedor e a Secretaria a buscarem novos canais de comunicação para prestar um serviço ainda mais gabaritado aos empreendedores. ”Foi um grande desafio para todos nós e agora os desafios aumentam pela premiação que foi muito merecida para toda a nossa equipe e para a Prefeitura”, diz