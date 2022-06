Sebrae-RS realiza mais uma etapa do Projeto Cidade Empreendedora

Com uma iniciativa para a capacitação de suas lideranças locais, Alegrete dá início ao eixo Desenvolvimento Econômico do Programa Cidade Empreendedora, realizado pelo Sebrae RS em parceria com o poder público. Em maio, foi concluída a primeira etapa do curso “Governança: desenvolvimento para o empreendedorismo”. O encontro, que reuniu cerca de 50 pessoas durante dois dias, definiu os valores e compromissos do município com a sustentabilidade.

No mês de junho, um novo encontro, com data ainda a ser definida, vai deliberar quem serão os responsáveis por cada eixo e aqueles que irão representar os interesses apontados em cada um deles. Neste mesmo dia, também participam convidados para assistir as apresentações sobre os planos e progressos das ações no município.

A consultora do Sebrae RS Miriam Gassen explica que esta primeira etapa busca sensibilizar o grupo sobre o seu papel. Foram definidos três eixos de atuação: educação empreendedora, desburocratização e turismo. “Há um grupo de pessoas em cada eixo, elaborando ações de curto prazo”, explica Miriam. Participam representantes de empresas, universidades e poder público, formando uma tríplice hélice de atuação.

Sobre o Cidade Empreendedora

O Programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa voltada a engajar gestores e servidores na promoção de políticas públicas para o apoio e fortalecimento do empreendedorismo nos municípios, respeitando suas realidades. O programa tem como principal objetivo a transformação local, visando impulsionar o desenvolvimento econômico como um todo através de eixos estratégicos, com a potencialização e institucionalização de alguns capítulos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.