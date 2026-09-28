Secas, dívidas e sucessão desafiam agronegócio do Rio Grande do Sul

O agronegócio é uma das principais forças da economia do Rio Grande do Sul, mas enfrenta uma sequência de dificuldades. Secas, enchentes, perdas nas lavouras, endividamento e falta de sucessão rural aumentam os desafios para quem vive da produção no campo.

Um levantamento da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) aponta que, entre 2020 e 2025, o estado deixou de produzir 48,6 milhões de toneladas de grãos em relação ao volume esperado.

As perdas chegaram a R$ 126,3 bilhões no agronegócio. Considerando os impactos em outros setores, como indústria, comércio e serviços, o prejuízo alcançou R$ 319,2 bilhões.

Irrigação é uma das apostas

A ampliação da irrigação é apontada como uma das alternativas para reduzir os efeitos das estiagens. Na safra 2025/2026, 99,9% da área de arroz do estado era irrigada. No milho, o índice era de 17,4%, e na soja, de apenas 3,8%, segundo a Secretaria da Agricultura do RS.

O estado mantém um programa que prevê subvenção de até 20% para projetos de irrigação e reservação de água, com limite de R$ 150 mil por produtor. Entidades também defendem novas linhas de crédito e incentivos fiscais para ampliar o acesso à tecnologia.

Com informações do G1 RS