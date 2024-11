Secas e queimadas no centro do país impactam diretamente no preço da carne bovina em Alegrete

O preço da carne bovina sofreu uma nova suba nos últimos quarenta e cinco dias. No começo do mês de março, o preço do produto reduziu cerca de 5% no valor total, e em janeiro, o preço sofreu nova queda de 3%, mas, dessa vez, o valor bruto do produto subiu cerca de 17% e em alguns cortes, por exemplo o dianteiro, o acréscimo chega a 30%.

O principal fator que ajuda explicar a suba, é a questão das queimadas e secas no centro do País. O Rio Grande do Sul é responsável por 3% da cadeia produtiva de carne de gado de todo o Brasil, em contrapartida, essas regiões sofreram com esses intemperes e com isso refletindo diretamente no preços da carne bovina no Rio Grande do Sul.

Os animais que se alimentam de ração também estão em menor quantidade, uma vez que houve uma suba nos preços dos grãos, como soja e milho, que subiram 10% e 12% nos últimos três meses. A carne bovina ainda é mais consumida pelo gaúchos e esse novo aumento faz com que alguns migrem de proteína, preferindo frango ou suína.

Nos últimos meses, o crescimento de consumo em carnes de frango e suína, cresceram de maneira considerável nos supermercados de Alegrete. Em agosto, esse aumento saltou de 8% para 15% e de lá pra cá, o aumentou praticamente dobrou, 29%, segundo relatos de servidores que atuam nos estabelecimentos Municipais.

Em contato com o gerente de uma casa de carnes de Alegrete, o responsável salientou que está sempre atento às variações do mercado bovino e que fica preocupado com a suba no preço bruto da carne de gado. “O nosso maior objetivo é levar o melhor produto à mesa dos alegretense, se pudermos fazer isso com preço baixo, é o casamento ideal na área”, porém, esse novo incremento no valor agregado nos obrigada a repassar no preço final, talvez não na mesma proporção, mas que há uma suba, isso sim”,destacou.