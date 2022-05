Seções eleitorais, do interior, foram extintas por falta de pessoas habilitadas para trabalhar

Por dificuldades de conseguir pessoas habilitadas para atuarem como mesárias, nas urnas eletrônicas, em seções eleitorais do interior do município de Alegrete, elas tiveram que ser fechadas.

A informação é do Cartório Eleitoral de Alegrete que diz que no Município são 198 seções eleitorais e 58.518 eleitores.

Não existem mais as que funcionavam no polo da Conceição ( 21) que agora está na escola Freitas Valle na seção 129; a sessão do Polo do Angico ( 39) que está na Escola Eurípedes Brasil Milano a de número 213 e a sessão do Pólo dos Pinheiros (35 ) que agora está na 214 na EMEB José Antônio Vilaverde Moura.

De acordo com o Cartório Eleitoral de Alegrete, em anos anteriores ja haviam sido extintas as seguintes seções eleitorais no interior de Alegrete: Rincão do Miguel, Rincão do 28 e Mariano Pinto.

Ainda restam as seguintes seções eleitorais no interior de Alegrete: Passo Novo, Jacaquá, Silvestre, Durasnal, Conceição e Jacaraí.