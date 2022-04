Secretaria contrata estagiários para auxiliar professores em sala de aula

O atendimento a alunos com necessidades especiais tem aumentado na Rede Municipal de Enisno.

É uma demanda que exige que a Secretaria de Educação e Cultura precise agilizar a contratação de estagiários para ajudar os professores em sala de aula.

A Secretária Angela Viero informa que já contrataram 50 estagiários, via CIEE, e que estão sendo encaminhados para as escolas. Ela informa que vem aumentando o número de alunos com síndrome do espectro autista, em Alegrete, e devido a isso aumentaram as necessidades de auxiliares em sala de aula.

Para que possamos atender toda a demanda da Rede Municipal de ensino precisaríamos de cerca de 138 estagiários e vamos tentar para que aumentemos essas contratações, ponderou.