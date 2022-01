Secretaria da Saúde identifica 255 casos de ômicron em 34 cidades e confirma transmissão comunitária no RS

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou, nesta sexta-feira (7), cerca de um mês depois do primeiro caso confirmado da ômicron no Rio Grande do Sul, a transmissão comunitária desta variante. O conceito é definido quando o contágio entre pessoas ocorre no mesmo território, sem histórico de viagem ou sem que seja possível definir a origem da transmissão.

Até este momento, já foram identificados 255 casos confirmados ou sugestivos para essa linhagem em 34 municípios gaúchos ou em visitantes do estado testados aqui. Veja a lista ao fim desta reportagem

Em 41 amostras coletadas no Laboratório Central do Estado (Lacen/RS) entre 21 e 31 de dezembro, 80% foram sugestivas para a ômicron (por RT-PCR de inferência). No mesmo número de testes coletados entre os dias 2 e 4 de janeiro, a proporção passou para 95%.

Entre os casos identificados, 21 foram confirmados por sequenciamento completo, método mais preciso, no qual é feita a leitura de toda a cadeia genômica do vírus.

Os demais 228 são considerados sugestivos, pois foi identificada parcialmente a variante ou pertence a amostras de pessoas cujos casos foram confirmados por serem de contatos de casos confirmados.

Fora o Lacen/RS, outros laboratórios no estado já possuem capacidade para essa análise sugestiva ou para o sequenciamento completo, como o Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CDCT, que também faz parte do Centro Estadual de Vigilância em Saúde), Feevale, UFRGS, UFSM e Hospital Moinhos de Vento. Esses locais realizam a testagem dos casos por amostragem, já que, por ser um exame mais complexo e com insumos mais específicos, não há a capacidade para quem sejam analisadas todas amostras de pessoas com Covid-19.

ista das cidades com presença da ômicron: