Secretaria de Agricultura abre inscrições para encomendas de mudas de árvores frutíferas

Um tema que sempre vem à tona é a necessidade das pessoas terem uma horta ou plantarem árvores e se estas forem frutíferas, além do alimento, poderão dar sombra.

Com este objetivo de incentivar o plantio de mudas de árvores frutíferas e o plantio de pequenas hortas para que as próprias pessoas tenham esses aliementos naturais, a Secretaria de Agricultura e Pecuária, de Alegrete, mantém mudas de hortaliças e verduras no seu viveiro na Avenida Tiaraju.

Os interessados em ter árvores em seu quintal ou plantar em suas propriedades rurais mudas de laranjeira, bergamoteira, pessegueiros e outras frutas, devem fazer as encomendadas na Secretaria que precisa solicitar aos viveiro na cidade de Ijuí. Os interessados devem realizar seus pedidos e as mudas de frutíferas custam a partir de 13 reais.

Nesta época de frio em que os problemas respiratórios costumam ser comuns na cidade, é importante que as pessoas consumam o máximo de frutas da época como laranja e bergamota que são ricas em vitamina C e ajudam a fortalecer o sistema imunológico.