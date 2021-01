Secretaria de Agricultura amplia serviços às familias atingidas pela estiagem

Compartilhe















Tomando todos os cuidados necessários para a prevenção do Coronavírus, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Agricultura e Pecuária tem mantido os trabalhos no interior do município, atendendo, desta forma, as necessidades que são pontuadas no meio rural.

Para tanto as equipes têm trabalhado para suprir diariamente as necessidade e serviços que são solicitados pelos produtores das mais diferentes localidades.

De acordo com Daniel Gindri, secretário de Agricultura e Pecuária, os trabalhos devem ter a continuidade para que os produtores não fiquem desassistidos em suas comunidades e propriedades. “Mantendo todos os cuidados necessários no que se refere à prevenção do Covid-19, nossas equipes têm realizado os trabalhos necessários e garantido, desta forma, a rotina para quem mora e sobrevive do meio rural. Com a ajuda de todos, conseguimos nos proteger e realizar as obras que são necessárias”, reforça.

Na semana passada, Gindri, esteve em visita numa uma propriedade na localidade do Inhanduí, onde a estiagem provoca fortes estragos com açudes secos. “Neste local reside um casal: o seu Romário trabalha em uma estância vizinha e a dona Lilia atende sozinha a propriedade durante a semana. Diariamente ela precisa se deslocar até uma cacimba próxima para carregar água, pois os açudes que existiam na propriedade secaram e estão atulhados em consequência da baixa precipitação que afeta o município”, conta. Segundo ele, os produtores já perderam muitos animais. Além das dificuldades para garantir condições básicas e fundamentais de direito à vida, como o acesso à água, a família também enfrentava problemas de saúde. “A gente chega aos locais e, às vezes, nos deparamos com muitas demandas que nem são da nossa pasta, mas como temos uma forte integração entre todas as secretarias, fica mais fácil apresentarmos soluções”, enfatiza o secretário.

Conforme Gindri, a Secretaria de Agricultura e Pecuária auxiliará essa família com a abertura de açudes para dessedentação animal e melhorias nas condições da cacimba que já existe no local. Também em parceria com a Secretaria de Saúde, foi dado encaminhamento aos exames de saúde que a família irá realizar nos próximos dias.

A ação vem ao encontro a outra demanda onde houve intervenção da SAP, na localidade do Rincão do São Miguel, na propriedade da produtora Vagna Alves da Silva. Neste caso, a solicitação da produtora era para construção de um açude, porém a partir da visita dos técnicos da Secretaria, foi proposto também ações de melhorias no acesso à propriedade, calçamento de cacimba com bueiro, revitalização e cercamento de vertente, no intuito de melhorar a qualidade e aumentar a oferta de água no local. A partir da realização do serviços , os técnicos da Secretaria, juntamente com a produtora, iniciaram um trabalho de extensão para reconhecer as aptidões e potencialidades agropecuárias do local e organizar uma proposta viável de produção agrícola, seja ela para autoconsumo ou para comercialização do excedente de produção nas feiras locais. “Estamos atuando em diversas frentes de trabalho, atendendo os anseios da comunidade, com soluções integradas de diversas áreas, na manutenção e melhorias no interior, seguindo conforme a programação estipulada em cronograma, mas contemplando, aos poucos, todas as localidades”, afirmou Gindri.