Secretaria de Agricultura atualiza situação das estradas após chuvas intensas no município

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Secretaria de Agricultura, responsável pelo monitoramento e ações emergenciais, divulgou na manhã desta sexta-feira (20) um novo boletim sobre as condições das principais vias e as medidas adotadas para minimizar os impactos causados pelo excesso de chuva.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Entre os trechos mais comprometidos, o Corredor do Graxaim até o Passo Novo permanece sem acesso, impossibilitando o tráfego de veículos. Situação semelhante ocorre na estrada São João / 29, especialmente nas proximidades da localidade Santa Elizabet, onde a água acumulada inviabiliza a passagem.

Outros pontos críticos incluem as regiões de Angico, São João, Sanga da Saudade e Pai Passo, onde o acúmulo de água e danos estruturais nas vias dificultam o trânsito e oferecem riscos aos motoristas.

Na área do Tigre e Jacaquá, um dos trechos mais afetados, a estrada segue obstruída nas proximidades da Reconquista Agropecuária. A alternativa recomendada para quem se desloca do Jacaquá em direção ao polo Costa Leite é seguir por caminhos secundários indicados pela Secretaria.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

🚧 Pontes com alerta

Ponte do Passo do Angico: passagem apenas por rota alternativa indicada no mapa oficial.

Pontilhão José Carlos Alves (estrada Nico Dorneles): trânsito liberado com atenção redobrada.

✅ Trechos liberados após intervenção

Ponte do Passo dos Rodrigues

Estrada do Taperão

Estrada dos Pereiras

Estrada do Assentamento do Caverá

🚧 Trechos em manutenção e limpeza

Estrada dos Pinheiros

Estrada do Pai Passo

Estrada do Caites

Estrada da Árvore

A estrada do Tigre, que liga ao Jacaquá, já foi parcialmente liberada na tarde de hoje. O bloqueio permanece apenas na localidade de São João, onde a água sobre a pista impede a passagem segura.

As equipes da Secretaria de Agricultura seguem em campo com máquinas e servidores para realizar drenagens, limpeza de desaguadouros e reforçar trechos com maior risco de erosão.

A orientação para a população é evitar deslocamentos desnecessários pelas áreas afetadas e manter atenção aos comunicados oficiais, que seguem sendo atualizados conforme o avanço das ações e a melhora das condições climáticas.