Secretaria de Agricultura confirma Feira do Peixe de Alegrete

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural confirma que a Feira do Peixe com produtos para a Semana Santa será realizada na próxima quinta feira(17), no espaço do Feirante, ao lado da Unipampa. A secretária de agricultura, Gabriela Weiller, diz que este ano alguns produtores vão vender peixes pelo cartão feira.

Com a seca registrada no final do ano passado e início deste anos a produção de peixe foi prejudicada, mas mesmo assim a Feira terá a participação de 4 produtores. Eles vão ofertar tilápia e carpa, com diferencial de serem peixes mais fresquinhos que podem ser adquiridos pela população. A despesca foi realizada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento de Alegrete

A Feira também vai ter produtos de hortifrutigranjeiros, doces pães oriundos da agricultura familiar de Alegrete.