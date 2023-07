Share on Email

O meio rural alegretense é uma área de extrema importância para a econômia de Alegrete. A melhoria de estradas no interior é fundamental para o melhor fluxo de veículos e escoamento da produçãode grãos.

No começo desta semana, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, houve melhorias na estradas do Passo dos Brites visando recuperar a qualidade da via e melhorar a trafegabilidade.

Fotos: reprodução