Secretaria de agricultura segue com atividade de melhoria nas estradas rurais de Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, tem se dedicado a garantir a acessibilidade e a segurança nas estradas rurais do município. Nesta semana, diversas localidades receberão serviços de manutenção, promovendo melhorias mesmo no período de safra no Município.

As comunidades do Rincão de São Miguel, corredor da São Marcos, Catimbau, passo dos Brites, corredor das Taquareiras, Querumana, Várzea Verde e Tigre foram as beneficiadas na semana passada e continuarão com as intervenções que visam facilitar o tráfego de moradores e produtores locais. A manutenção das estradas é fundamental não apenas para o deslocamento seguro dos cidadãos, mas também para o escoamento eficiente da produção agrícola da região.

As melhorias nas estradas rurais são essenciais para o desenvolvimento do nosso interior. Estamos comprometidos em oferecer condições adequadas para que os nossos produtores possam escoar sua produção com segurança e agilidade”, afirmou a secretária de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Gabriela Weiler.

As principais demandas envolvem desde a colocação de cascalho até o patrolamento de localidades que necessitam deste tipo de atividade. Alegrete está de encaminhando para o fim da safra de arroz e está no meio da atividade de escoação da soja e esse tipo de serviço é de suma importância para a garantia de uma boa estrutura para esses produtores.