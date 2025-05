Secretaria de Educação abre inscrições para curso Quero Quero que prepara estudantes para o ENEM em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

As inscrições para o Curso Quero Quero preparativo para o ENEM já estão abertass de 21 a 28 de maio. O curso é uma oportunidade que a Secretaria de Educação e Cultuar Esporte e Lazer oferece aos estudantes. As aulas acontecerão no CPA Nehyta Ramos, EEEB Dr Lauro Dornelles e EMEB Lions Clube.

Para alunos que desejam estudar no CPA Nehyta Ramos e EEEB Dr Lauro Dornelles, inscrições podem ser feitas na secretaria do CPA Nehyta Ramos (manhã e noite); alunos para turma do Lions, inscrições na secretaria da EMEB Lions Clube (manhã, tarde e noite).

No total são 85 vagas distribuídas entre os três locais onde acontecerão as aulas. Nehyta Ramos 35 vagas; EMEB Lions Clube 25 e Escola Estadual Lauro Dornelles 25.

O anuncio do Curso Quero Quero aconteceu, na noite o dia 20, na presença do prefeito Jesse Trindade dos Santos, secretário de educação Rodrigo Guterres, diretora do Centro Profissional Nehyta Ramos, Deisi Bianchi quando deram saudações e explicaram sobre o curso aos estudantes que se fizeram presentes.

Abaixo, confira a documentação necessária para efetuar sua matrícula: