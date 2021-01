Secretaria de Educação anuncia lista de diretores das escolas municipais

Compartilhe















Com a reeleição do prefeito Márcio Fonseca do Amaral e o Vice -Jesse Trindade do Santos (MDB) foram feitos ajustes em cargos de confiança do Executivo. Alguns que foram trocados são os de diretores de Escolas da Rede Municipal de Ensino.

No total existem 32 escolas da Rede Municipal de Ensino, entre as EMEBs, escolas de ensino básico e as EMEIS que são as escolas de Educação Infantil. São 10 EMEBs urbanas, 10 rurais e 11 Escolas Municipais de Educação Infantil. Todas têm uma equipe diretiva que administra cada educandário.

Veja quem são os diretores das EMEIS da Rede Municipal de Ensino:

EMEI Arnaldo da Costa Paz

Diretora -Talis Vargas

Vice -diretora Graciele Ramos

EMEI Ibirapuitã

Diretora-Tatiana Ulhmann

Vice -diretora Marisabel Pecin

EMEI Manoel Estivalet

Direota -Catiane Sobrosa

EMEI Gente Miúda

Diretora Idelcian Noeltzold da Silva

Vice- diretora Elizete Borges Vargas

EMEI Tenente Salustiano Prates

Diretora – Ivana Dalcin Bortolás

Vice -diretora- Eliza Araújo Machado

EMEI Guto Pereira

Diretora- Marione Jaqwues

Vice-diretora Silvana Cardona Peres

EMEI Nossa Senhora das Graças

Diretora- Eliana Pedroso Marques

EMEI Euclides Lisboa

Diretora- Cristiane Alvarenga

EMEI Palmira Palma de Oliveira

Diretora -Joselaine Dias de Freitas

EMEI Dr Romário Araujo de Oliveira

Diretora- Milênica Rodrigues Dutra

EMEI Alda Crespo

Diretora- Tanise Bilher Rodrigues

EMEI Mário Quintana

Diretora- Lucile Dornles Kug

Vice- diretora-Terezinha Nunes

EMEI Menino Deus

Diretora- Márcia Siqueira da Silva

Vice- diretora- Vandreia Almeida Rodrigues de Oliveira

Nas EMEBs as direções ficaram assim contituídas:

EMEB Princesa Isabel

Diretora- Cenilse Reolon Anibale

Vice- Diretora Ana Paula Cassol Brandli

EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha

Diretora- Sônia da Silva Dotto

Vice -diretora Marla Marion Barreto

EMEB José Antônio Vilaverde Moura

Diretora Ana Claudia Gregori Ramos

Vice – diretora -Letícia Trindade Stadullini de Mendonça

EMEB Marcelo de Freitas Faraco

Diretora- Jane Maria Carvalho Persosa

Vice- diretora Cátia Simone Santos Braga

EMEB Francisco Carlos

Diretora- Daniela Ferreira Antunes

Vice -diretora Rosicler da Cunha Cinse

EMEB Lions Clube

Diretor Daltro Silva

Vice – Batista Gardineli Alvarenga Alves

EMEB Saint Pastous

Diretora – Cristiane Rodrigues Pereira

Vice-diretora Elisangela Lemes da Silva

EMEB Waldemar Borges

Diretora- Elenice Carvalho Alves

Vice – diretora Angela Rossi

EMEB Honório Lemes

Diretora- Carlos Augusto Goulart Dorneles

Vice- diretora -Clariana Souza da Rocha

EMEB Eurípedes Brasil Milano

Diretora – Marta Terezinha da Costa Silva

EMEB Alcy Vargas Cheuiche

Diretora- Liana Arrusul Severo

Vice -diretora- Elenir Silveira Marques

EMEB Fernando Ferrari

Diretora- Adriana Dotta Garcez Almirão

Vice-diretora- Irene de Oliveira Rubin

Nos Polos Educacionais Rurais

EMEB Costa Leite

Diretor- Benhur Soares Leal

EMEB João Cadore

Diretora- Quelen Goulart de Oliveira Zacarias

Vice -diretora -Eliane Almeida dos Santos ‘

EMEB João André Figueira

Diretora – Ana Luisa Garaialde Peres

Vice- Leandro Moraes de Almeida

EMEB Murilo Nunes de Oliveira

Diretor- Sandro Guterres Barua

Vice- Patrícia de Souza Botelho

EMEB Constantino de Souza Nunes

Diretor Luis Delmovão Irala de Abreu

EMEB Francisco Mafaldo

Diretor- Carlos Inar Dorneles

EMEB Alfredo Soares Leães

Diretora Maria Zeli Ferreira Liscano Medeiros

Vice- diretoa Geane Luisa do Nascimento Silva

EMEB Silvestre Gonçalves

Diretora- Cimara Rocha Severo