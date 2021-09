Secretária de Educação vai à Câmara e esclarece dúvidas dos vereadores

Na última quarta-feira (1º), ocorreu a reunião extraordinária da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Câmara.

A participação da Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Vieiro, durou cerca de três horas e contou com a presença de dez vereadores. Conduzida pelo presidente da Comissão, vereador Itamar Rodriguez, a reunião abordou temas específicos em que a secretária prestou esclarecimentos sobre a entrega da alimentação escolar, kit de alimentos para os alunos e o projeto “Escola na Porteira”. A presidente Firmina Soares acompanhou grande parte da reunião.

No horário estabelecido, a secretária Ângela compareceu, acompanhada de seu staff, os diretores do Transporte Escolar, da Merenda Escolar, Orçamento, Nutricionista, processos licitatórios e o procurador Geral do Município Daniel Rosso.

O primeiro vereador a fazer questionamentos, foi Anilton Oliveira sobre a plataforma digital de ensino e aprendizagem do Portal Clickideia , seu custo de R$ 700 mil e sua eficiência.

A secretária Ângela informou que quando decidiu por esta plataforma, tinha recebido muitas propostas de várias empresas, que foi feita uma análise criteriosa a respeito e que não considera a plataforma cara, porque educação é investimento, frizou.

“O diferencial é que ela oferece material pedagógico de acordo com a BNCC e tem a garantia da manutenção de todos os equipamentos que eram obsoletos em sala de aula, através do apoio da UNIPAMPA e suas tecnologias. Que o pagamento mensal da plataforma é de R$ 63.429,56”, complementou.

O vereador João Monteiro perguntou como foi feita a análise pedagógica efetiva quanto à adequação dessa plataforma, se há monitoramento e quanto ao prazo para finalização do estudo de verificação de quem não tem condições de usar o equipamento.

Respondeu a secretária que o passo inicial foi resgatar a vontade dos alunos retornarem à escola e que o conteúdo da plataforma é baseado nas competências e habilidades de acordo com a BNCC. Que houve sim a preocupação, num primeiro momento, com o período de formação, sendo criado grupo de formação em nível de proeficiência.

Quanto ao monitoramento, o acompanhamento é em tempo real. Em relação ao percentual de alunos que acessam, é bem significativo, mas não chegou ainda ao patamar desejado, admitiu a secretária.

Durante a reunião, foi informado aos vereadores que o número de alunos com acesso à plataforma é de 5.544 que recebem material on-line, off-line e material impresso para aluno que não tem acesso nem celular. Nenhum aluno fica fora da plataforma, reforçou.

Informou a secretária que trabalha com número reduzido de servidores na Secretaria de Educação e que o Clickideia veio ajudar em muito no trabalho da coordenação pedagógica. O diferencial também é de proporcionar ao aluno conhecer a realidade onde está inserido, a sua região e características.

O vereador Vagner Fan provocou sobre como é trabalhada a educação Paulo Freire. A secretária respondeu que nenhum professor desse País pode dispensar os ensinamentos de Paulo Freire e que as escolas têm autonomia para trabalharem. “A educação não é só um referencial, vai muito além”, completou.

Vereadores fizeram vários questionamentos sobre a educação no município



Escola Na Porteira



O segundo tema da reunião foi sobre o projeto Escola na Porteira. Depois de palavras elogiosas ao trabalho da Secretaria de Educação, feitas pelo vereador João Leivas, o vereador Anilton quis saber mais sobre o projeto. A revisão dos conteúdos, como se dá , questionou. Quinzenalmente ocorre a revisão, que pode ser feita na porteira, esclareceu a Secretária. O projeto está dando certo e os professores têm a liberdade de acesso via Whatsapp ou link.

Qual a previsão de retorno das aulas na zona rural, pergunta feita pelo vereador Luciano Belmonte.

O esclarecimento da secretária Ângela foi de que o transporte escolar está em processo de licitação desde setembro do ano passado. Já chegou ao quinto processo e espera que agora dê tudo certo. O diretor da Procuradoria Geral do Município, Daniel Rosso lembrou que devido à pandemia muitas empresas não mostraram interesse em participar mas disse acreditar que o próximo certame terá sucesso.

“É uma corrida contra o tempo para que possa retornar e dar fim a essa angústia. Colheremos os amargos frutos desse período pandêmico nos próximos dez anos e ainda lutar muito para que o desgaste seja o menor possível”, declarou a titular da SECEL.



Os Números da Educação



A um questionamento do vereador Ênio Bastos, foi informado que 750 alunos de nove escolas e 18 linhas são atendidos pelo projeto Escola na Porteira. O vereador Anilton perguntou por que o Município não tem frota mínima para regular o transporte. Coube ao diretor de Transporte Escolar, Dilamar Rodrigues relatar sobre a frota que atende a Educação. São ao todo 56 linhas, das quais 40 terceirizadas e 16 atendidas pela frota municipal com 11 ônibus do programa Caminhos da Escola, atendendo 100 por cento dos alunos da zona rural.



A Merenda Escolar



Foi questionado sobre a qualidade dos alimentos distribuídos, a variedade e a falta de produtos que ocorre. A secretária atribuiu a uma burocratização que emperra as entregas por parte dos fornecedores. Observou a secretária Ângela que não é decisão sua ou da diretora da Merenda Escolar sobre o que mandar, mas que a sociedade não compreende isso.

Há dificuldade em distribuir os produtos porque nem todos podem constar nos kits de alimentação escolar. A verba que vem para a merenda escolar é de R$ 68 mil mensais. É feita a entrega uma vez ao mês e vale por vinte dias. São ao todo 1.710 alunos que recebem a alimentação escolar.

Coube à nutricionista Suzinara Zago Serina detalhar sobre o que é entregue ao aluno, em termos de quantidade e valor nutricional. Há diferença entre encher a barriga e nutrir a criança, ponderou a nutri. Ela lembrou que os cardápios ficam sempre afixados na porta da escola para o acesso dos pais. Com todas as letras, a nutricionista Suzinara disse que tem orgulho pela alimentação escolar no Município. Tem que melhorar ? Sim. sempre, afirmou.

Os casos de atraso no envio de produtos deve-se a empresas que fecharam suas portas devido a funcionários que pegaram covid-19 e não entregaram o contratado.

O vereador Anilton tocou na questão explorada nas redes sociais do café com mamão que teria sido a merenda dos alunos numa escola. Ao indagar se realmente foi essa merenda servida, a nutricionistas disse que não estava lá no dia, mas acredita que não foi servido.

Os vereadores comentaram sobre o que é postado nas redes sociais, muitas vezes de forma errada, mas é uma ferramenta essencial e de transparência. Vereador João Monteiro colocou que é através da Internet que as pessoas podem se manifestar e que também respondam por suas palavras.

Defendeu maior democratização da informação. O presidente da Comissão, Itamar Rodriguez, ao referir-se a um comentário sobre o lanchinho aos alunos. indagou se a escola não poderia fazer um pouco mais a esses alunos, melhorando essa refeição ofertada.



Remanejo de Servidora



Foi o último tema da reunião. Os vereadores queriam saber se procede a informação de remanejo de servidora e qual a razão. A secretária disse que a pessoa que se referiu ao café com mamão não é da Rede, é pessoa da sociedade, não cabe apurar os fatos. Mas que, colocar servidora à disposição, é atribuição da diretora. Que a servidora foi realocada em outro espaço.

A secretária Ângela Viero ponderou que as administrações das escolas são alinhadas à proposta pedagógica. Vivemos um processo democrático e há diferença em opinar e desrespeitar um ser humano. O uso das redes sociais não nos dá a liberdade de ofensas, enfatizou. Ângela elogiou os vereadores pela atitude de chamarem a secretária para debater. A uma indagação do vereador Luciano Belmonte se havia uma justificativa que desencadeou o afastamento da servidora, a secretária respondeu que o prefeito Márcio nunca olhou para o servidor ou servidora através do viés político.

O Vereador Anilton disse que estava satisfeito com as respostas e aguardaria a remessa para a Comissão da cópia do cardápio enviado às escolas.

O vereador Cléo Trindade disse da importância da presença da Secretária para sanar as dúvidas e que a secretária Ângela desempenha a contento seu trabalho. Já o Vereador João Leivas criticou o uso de forma açodada das redes sociais sem um melhor amadurecimento. O presidente da Comissão, vereador Itamar, solicitou que sejam encaminhadas à Comissão, as atas que originaram o afastamento da servidora.

A secretária Ângela não deixou de destacar a forma respeitosa e da preocupação dos vereadores para com a educação do Município. E que as solicitações serão atendidas.

Fotos e Fonte: assessoria da CMA