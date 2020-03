Secretaria de Meio Ambiente alerta sobre descarte de pneus inservíveis

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente esclarece à população que neste período de pandemia e durante a validade do decreto do Executivo Municipal, não estará recebendo pneus inservíveis no Ecoponto. É solicitada a compreensão de todos no sentido de não levarem o material até o local e reforça o alerta no sentido de que o descarte incorreto é sujeito à infração ambiental, conforme prevê o artigo 62 do Decreto Federal 6.514/2008.

Tão logo a situação seja normalizada no Município, com o retorno das atividades plenas, o Ecoponto retomará o recebimento de pneus descartados.