Secretaria de Meio Ambiente recolhe 22 toneladas de lixo eletrônico em Alegrete

Tudo que é coletado em Alegrete é levado pela empresa Natussomos, de Horizontina, que recicla esse material que, posteriormente, é utilizado no fabrico de outros bens. Essa atividade do Meio Ambiente objetiva ajudar a preservar o ecossistema natural, evitando que as pessoas joguem restos de tv, aparelhos de som, telefones, eletrodomésticos direto na natureza, provocando assim, poluição.

Para aqueles que não puderem comparecer à coleta descentralizada, a Semmam disponibiliza um ponto de coleta permanente em sua sede, localizado na Av. Assis Brasil, 930. O local está aberto de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 13h30, oferecendo à população a possibilidade de entregar seus resíduos eletrônicos de forma regular e conveniente.

As datas de recolhimento do lixo eletrônico, já foram estabelecidas e divulgadas para todos os alegretenses. A pasta do meio ambiente divulgou para uma melhor organização da população acontecerá no próximo mês de outubro.

Em 2024, foram recolhidos mais de 315 toneladas de lixo eletrônico em Alegrete. O objetivo é aumentar ainda mais o número de recolhimento desse tipo de resíduos para descartar de maneira correta e não afetar a funcionalidade do meio ambiente.