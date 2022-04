Secretária de Meio Ambiente trata, em Porto Alegre, sobre aterro sanitário e desassoreamento do canal do Regalado

Em sua recente estada em agendas, em Porto Alegre, a Secretária de Meio Ambiente Gabriella Segabinazzi, junto com o Vice- Prefeito Jesse Trindade e Secretário de Infraestrutura Mário Rivelino Soares tratou de importantes assuntos relativos ao meio ambiente do Município.

Uma das pautas tratadas foi sobre o estudo para remediação do antigo aterro sanitário, próximo à Sanga do Brandão.

A Secretária explica que uma empresa já foi contratada e faz o estudo do solo, da água e tudo o que precisa para recuperar aquela área que serviu, por décadas, como aterro sanitário em Alegrete. O trabalho foi protocolado na FEPAM e, conforme a Secretária tem 20 anos para ser executado.

Outro assunto que foi tratado em Porto Alegre, junto a FEPAM e DRH, foi sobre desassoreamento do Arroio Regalado, ou seja a limpeza do canal para dar mais vazão a água. Cumprindo assim, em sua totalidade, com o objetivo que é evitar as enxurradas em bairros daquela região da cidade.

Para esse trabalho ainda será feito o porjeto e a execução poderá ser feita por servidores da Prefeitura, o que será decidido posteriormente.