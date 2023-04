Secretaria de Saúde confirma: homem preso por danos na cidade continua hospitalizado

Na noite de ontem(11), O PAT falou com a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura sobre a situação do homem de 39 anos que foi preso por promover danos em estabelecimentos comerciais e particulares na cidade. Ele foi levado à Delegacia de Polícia e, posteriormente, encaminhado à Santa Casa onde permanece na ala psiquiátrica.

A confirmação se deu em razão de que muitas pessoas entraram em contato com o PAT, pois ressaltavam que ele estaria no Passo Novo ou na Praça Getúlio Vargas, isso estava gerando insegurança diante de tudo que foi veiculado nas redes sociais na manhã e tarde de segunda-feira(10). A Secretária de Saúde assegurou que o indivíduo se mantém internado e com o acompanhamento necessário, pois ele estava em surto devido a problemas de saúde pré existentes. “Sabemos que há um homem parecido com ele, mas é importante que as pessoas tenham conhecimento que o alegretense de 39 anos que estava em surto, permanece hospitalizado”- citou.

Também foi informado à reportagem de que tudo indica que, no momento em que ele sair da Santa Casa será levado para outro Município. Ainda em decorrência das postagens em grupos de whatsapp, entre outros, a Delegada responsável pela DPPA e 1ª DP acrescentou que não há, até o momento, evidências de que seriam da mesma pessoa. Na segunda-feira, muitas postagens acabaram se confundindo entre as que ele fez e outras que são de perfis ainda não identificados e que inclusive pode não ser em Alegrete.

Na terça-feira, diante da grande repercussão e de fake News, muitas famílias ficaram muito apreensivas, até mesmo deixaram de levar os filhos à escola. Por esse motivo, os educandários adotaram medidas de segurança desde a maneira em que será a entrada e saída, assim como, a presença de seguranças particulares e da Brigada Militar. Tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar disponibilizaram informativos acrescentando que a segurança está realizando todas as medidas para que qualquer ação possa ser previamente identificada.