Secretaria de Saúde divulga calendário do terceiro turno nas unidades de Alegrete para novembro

Nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete divulgou a programação atualizada do terceiro turno de atendimento na rede municipal para o mês de novembro. Os serviços são oferecidos no período da noite, das 18h às 21h, com consultas de médico clínico e pediatra em diferentes unidades do município.

A iniciativa amplia as possibilidades de acesso aos serviços de saúde para a população, especialmente para quem não consegue buscar atendimento durante o horário convencional.

Na modalidade de médico clínico, os atendimentos estão distribuídos da seguinte forma: o PAM funciona às segundas, terças e quintas-feiras; o CSU, às segundas, quartas e quintas-feiras; a unidade Rondon, às segundas, terças e quintas-feiras; e a unidade Piola, às segundas, quartas e sextas-feiras. Já no Passo Novo, os atendimentos ocorrem às terças e quintas-feiras.

Para a especialidade de pediatria, a programação prevê atendimentos no PAM às segundas e terças-feiras, enquanto no CSU os serviços são disponibilizados às quartas e quintas-feiras.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a programação é válida para o mês de novembro, com atendimentos realizados no terceiro turno, das 18h às 21h.

A orientação é que os usuários confiram os dias de funcionamento de cada unidade antes de procurar atendimento, observando a disponibilidade de cada especialidade.