Secretaria de Segurança e Mobilidade ataca em várias frentes e na fiscalização veicular

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania intensificou esta semana as ações de fiscalização em Alegrete. Por meio de operações coordenadas pela Guarda Municipal, foram realizadas intervenções em diferentes frentes, com foco em veículos abandonados, circulação irregular de animais e reforço na segurança viária.

Operação Lata Velha – Fase 4 alcança bairros da Zona Leste

Na quarta fase da Operação “Lata Velha”, agentes da Guarda Municipal percorreram bairros da zona leste com o objetivo de identificar veículos abandonados em vias públicas. Durante a ação, foram notificados proprietários de automóveis considerados irregulares nos bairros Ibirapuitã, Promorar, Santos Dumont e Nilo Gonçalves.

De acordo com a Secretaria, os responsáveis receberam prazos para a remoção dos veículos, medida que visa garantir a segurança, a mobilidade urbana e evitar o acúmulo de lixo e proliferação de animais peçonhentos. Houve também retorno a um ponto reincidente no bairro Vila Nova, onde novas remoções foram efetuadas.

A equipe ressaltou que, em alguns locais já mapeados, os próprios proprietários realizaram a retirada dos veículos de forma voluntária, antes mesmo da chegada dos agentes.

Operação Potro Sem Dono realiza apreensão de equinos em áreas urbanas e rodoviárias

Outra frente de atuação foi a Operação “Potro Sem Dono”, dedicada ao recolhimento de cavalos soltos em ruas, avenidas e rodovias que cortam o perímetro urbano. As apreensões ocorreram por meio de denúncias e patrulhamentos e contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Secretaria alertou que abandono, omissão de tutela e maus-tratos a animais são crimes, reforçando a necessidade de cuidados redobrados por parte dos proprietários para evitar acidentes de trânsito ou riscos à integridade dos próprios animais.

Operação Trânsito Mais Seguro – Fase 1 busca reduzir acidentes e infrações

As ações de fiscalização de trânsito também foram ampliadas com o lançamento da Operação “Trânsito Mais Seguro – Fase 1”. A iniciativa tem como objetivo a redução dos indicadores de sinistralidade, além do combate a práticas irregulares como transporte clandestino de passageiros, condução sob efeito de álcool, motoristas sem habilitação, uso de descarga livre e outras infrações.

A operação conta com a parceria de diferentes setores municipais, incluindo a equipe volante de fiscalização tributária da Secretaria de Finanças.

Em nota, a Secretaria reforçou o pedido de colaboração da comunidade para o cumprimento das normas e construção de um trânsito mais seguro no município.