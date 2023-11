Secretaria de Segurança vai aumentar o número de câmeras de videomonitoramento em Alegrete

O Secretário Daniel Bianchi Rosso informa que, atualmente, tem 16 câmeras ativas. Porém, a Secretaria tem um projeto integrado com as demais forças de segurança do Município para ampliar esse monitoramento.

Neto, dependente químico, sufocou a avó com travesseiro

O Secretário Rosso explica que já está em andamento a criação do Centro de Operações Integradas (COI), cujo propósito é aumentar a presença de câmeras de videomonitoramento em Alegrete. O projeto almeja instalar um total de 60 pontos na cidade para aprimorar a segurança em toda a área urbana. Na sala de monitoramento das imagens, de acordo com Rosso, será disponibilizada uma bancada para que um policial militar possa acompanhar, juntamente com os servidores da Secretaria, as imagens captadas pelos equipamentos.

Galo de estimação come picolé e banana, passeia de carro e só falta falar

“Esse trabalho tem como principal objetivo fortalecer a segurança da comunidade como um todo, estabelecendo uma espécie de cerco eletrônico na cidade”, destaca.