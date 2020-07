Secretaria estadual de saúde confirmou três mortes com COVID-19 na Região de Agrupamento Uruguaiana R03

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou nesta quarta-feira, dia 29, um óbito em Alegrete (mulher, 76 anos), um na Barra do Quaraí (homem, 78 anos) e o terceiro em Rosário do Sul (mulher, 44 anos). Todos já confirmados e divulgados pelas prefeituras das respectivas cidades.

Com isso a Região de Agrupamento Uruguaiana R03 já contabiliza 36 óbitos com COVID-19:

⏺ São Gabriel – 13 mortes

⏺ Alegrete – 10 mortes

⏺ Santana do Livramento – 4 mortes

⏺ Quaraí – 3 mortes

⏺ Rosário do Sul – 2 mortes

⏺ Manoel Viana – 1 morte

⏺ Maçambará – 1 morte

⏺ Uruguaiana – 1 morte

⏺ Barra do Quaraí – 1 morte

⏺ Itaqui

⏺ Santa Margarida do Sul

Dados óbitos junto a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Por Rádio Charrua