Secretaria Municipal de Saúde confirma suspeita de Coronavírus em São Gabriel

Uma mulher com sintomas do novo coronavírus está internada no Hospital de Santa Casa de Caridade de São Gabriel. O caso suspeito foi confirmado nesta quarta-feira (26/02), pela Secretaria Municipal de Saúde, que informou que segue todas as orientações de atendimento definidas pelo protocolo do Ministério da Saúde.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, médico Ricardo Lannes Coirolo, a paciente ficará em um ambiente isolado até a coleta de material para análise em Porto Alegre na manhã desta quinta-feira. Depois, a paciente será liberada e poderá permanecer em casa, monitorada e em isolamento, aguardando resultados de exames. Os parentes também ficaram em observação por um período de duas semanas.

A paciente chegou da Europa no último dia 21. A mulher estava na França. Os primeiros atendimentos aconteceram também no começo da noite, por uma equipe do Terceiro Turno da Secretaria Municipal da Saúde.