Secretarias de Infra e Agricultura limpam valos para escoar o grande volume de água da chuva

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Mesmo com a chuva, a equipe da Secretaria de Alegrete esteve trabalhando na melhoria da drenagem pluvial de bairros da cidade. No bairro José de Abreu foi realizado uma limpeza de valos, com o objetivo de minimizar os transtornos causados pelas chuvas.

O secretario Antônio Carlos Gomes informa que este trabalho com a retroescavadeira também foi realizado no bairro Boa Vista e na galeria da RS/ 377. Ele diz que contam com apoio da Secretaria de Agricultura e Pecuária para este trabalho e outros realizados pela Infra.

O Secretário comentou que dessa vez foi algo muito forte e o volume da chuva foi muito acima do normal e a água que deve correr pela sarjetas subiu as calçadas e invadiu pátios até em ruas do centro da cidade.