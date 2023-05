Secretarias de Meio Ambiente e Promoção e Desenvolvimento Social promovem o 12º encontro do Projeto Reciclador

Share on Email

O encontro conto com a parceria da Secretaria de Saúde, por meio dos técnicos do CAPS AD, juntamente com o médico psiquiatra Dr. João Witt e a técnica em enfermagem Suzana Martinez. Ambos participaram de uma conversa sobre os grupos de apoio relacionados ao uso de álcool, tabagismo e drogas ilícitas. Os participantes tiveram a oportunidade de esclarecer suas dúvidas e receber informações importantes.

Enquanto os catadores assistiam às palestras, os integrantes do Projeto Criança Feliz realizavam atividades para as crianças, como contação de histórias, pinturas e desenhos. Essa iniciativa permitiu que os pais participassem das palestras com tranquilidade, sabendo que seus filhos estavam entretidos e bem cuidados.

Após as palestras e as atividades, foi oferecido um lanche para os participantes. Além disso, as técnicas da SPDS estavam disponíveis para prestar atendimento e oferecer suporte aos catadores.

Esses encontros são realizados mensalmente, com o próximo já marcado para o dia 30 de junho. Por meio desse projeto, as Secretarias de Meio Ambiente e Promoção e Desenvolvimento Social reforçam o compromisso com a capacitação e o bem-estar dos trabalhadores de materiais recicláveis, buscando promover a inclusão social e o desenvolvimento sustentável.