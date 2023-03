Secretário de Educação esclarece, na Câmara, sobre verbas ao Carnaval

Share on Email

Por convocação do vereador Jaime Duarte ( Republicanos), o Secretário de Educação e Cultura, Rui Alexandre Medeiros, esteve na sessão da Câmara, deste dia 23, prestando esclarecimentos sobre os repasses de verbas da Prefeitura à Assercal.

O Secretário informou que o valor de 700 mil foi repassado e espera a prestação de contas. Já os outros 352 mil, só vão ser repassados se a Assercal apresentar um cronograma dizendo onde vai ser aplicado o recurso.

Luciano Belmonte, presidente da Câmara, falou que esse valor de acordo com a Assercal será para custear iluminação, som, banheiros químicos, segurança e arquibancadas.

Sessão da Câmara

A vereadora Dileusa Alves informou que o recurso de 700 mil já liberado à entidade estava em subvenção social – destinando às áreas de assistência social, saúde e educação, dentro do orçamento do Município.

Quanto as obras, o Secretário disse que a parte que não oferece segurança foi embargada e que servidores do Planejamento e Infra estão fiscalizando os trabalhos. -Informa que aguardam a prestação de contas do que já foi liberado de recursos à Assercal.

“Acreditamos que o Carnaval vai acontecer com segurança e essa cultura precisa ser valorizada”, atestou Medeiros”