Secretário de Educação relata a situação de três Museus de Alegrete

O secretário de Educação, Cutura, Esporte e Lazer, Rodrigo Guterres foi ouvido pelo PAT sobre a situação dos três Museus da cidade. Quanto ao Museu Oswaldo Aranha, informa que passou por reformas internas na rede elértica, telhado e passou por detetização para eliminar os cupins O acervo foi organizado e no dia 15 de junho será reaberto à comunidade de Alegrete.

Já em relação ao Museu de Artes José Pinto de Medeios, que está fechado há mais de dois anos, o Secretário de Educação informa que teve sua estrutura e acervo analisados por uma museóloga e as reformas estão previstas para o segundo semestre de 2024.

Já o Museu do Gaúcho está com seu funcionamento normal e, também, passará por algumas melhorias, incluindo ampliação de seu espaço interno. Esse Museu guarda em seu acervo objetos e utensílhos que contam parte da história de Alegrete e do RS. É muito visitado por estudante das Escolas de Alegrete e Região.