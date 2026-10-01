Secretário Nacional de Defesa Civil avalia estragos no campus do IFFar em Alegrete

Estiveram no campus Rafael Alfonso Brinkhues, diretor em exercício da Casa Civil do Governo Federal no Rio Grande do Sul, e Wolnei Wolff, secretário nacional da Defesa Civil.

A visita teve como objetivo verificar diretamente as condições da infraestrutura atingida e acompanhar o levantamento dos prejuízos e as medidas adotadas pela comunidade acadêmica desde a ocorrência do temporal.

De acordo com a diretora-geral do Campus Alegrete, Mirian Marchezan Lopes, os representantes percorreram diferentes áreas da instituição e conheceram os principais pontos atingidos. Entre os locais visitados estão salas de aula, moradias estudantis, laboratórios, setores administrativos, espaços de convivência e outras estruturas utilizadas pelos estudantes.

Durante a agenda, a equipe também acompanhou o trabalho de levantamento dos danos realizado pelo IFFar e as ações emergenciais que vêm sendo desenvolvidas pelas equipes da instituição.

Mobilização para recuperação

A extensão dos danos à infraestrutura do Campus foi apresentada aos representantes do Governo Federal durante a visita. Segundo a direção do IFFar, a recuperação dos espaços atingidos deverá envolver a mobilização de diferentes órgãos federais.

A possibilidade de utilização de recursos do Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), foi discutida como uma das alternativas para viabilizar a recuperação da estrutura.

Leia mais: Consulta, exame, Pix, cartão ou dinheiro: afinal, o que pode ser cobrado do paciente?

Conforme informado pelos representantes do Governo Federal, caso os recursos disponíveis no MEC não sejam suficientes para atender à dimensão dos prejuízos, a Defesa Civil Nacional poderá atuar com recursos destinados ao atendimento de situações de emergência.

A definição dos valores e dos encaminhamentos depende da conclusão dos levantamentos técnicos e da identificação das necessidades para a recuperação dos espaços atingidos.

Anilton Oliveira acompanhou a visita

O advogado Anilton Oliveira também acompanhou a agenda no IFFar Campus Alegrete, participando do acompanhamento da visita dos representantes do Governo Federal às áreas atingidas pelo temporal.

A presença ocorreu durante a vistoria realizada nas instalações da instituição e no momento em que foram apresentados os danos provocados pelo evento climático e as necessidades para a recuperação da estrutura.

Retomada das atividades

A visita ocorre enquanto o IFFar trabalha para viabilizar a retomada das atividades do Campus Alegrete no menor prazo possível. As equipes da instituição seguem realizando levantamentos, organizando as ações necessárias e buscando apoio junto a diferentes órgãos e instituições.

Para a diretora-geral, a presença de representantes do Governo Federal permite que a dimensão dos danos seja conhecida diretamente no local.

Leia mais: Ciro, um caminhoneiro que mesmo longe não renega as raízes

“É muito importante recebermos aqui representantes do Governo Federal para que possam ver, de perto, a dimensão do que aconteceu. Temos um Campus muito grande, com uma estrutura extensa e fundamental para nossos estudantes e para toda a comunidade. A sinalização de apoio nos dá segurança de que vamos conseguir reconstruir os espaços atingidos e retomar nossas atividades”, destacou Mirian Marchezan Lopes.

A expectativa do IFFar é que, após a conclusão dos levantamentos técnicos e a definição dos recursos necessários, sejam estabelecidos os encaminhamentos para a recuperação da infraestrutura danificada pelo temporal.