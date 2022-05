Secretários municipais esclarecem aos vereadores sobre resíduos sólidos

Atendendo a um pedido do vereador Éder Fioravante, os secretários municipais de Infraestrutura e Meio Ambiente Mário Rivelino e Gabriela Segabinazzi respectivamente, estiveram na câmara na manhã da última quinta-feira (19).

O encontro foi durante a sessão ordinária para esclarecer assuntos solicitados através do requerimento do vereador Éder, que solicitou esclarecimentos sobre descarte dos resíduos.

No plenário Gaspar Cardoso Paines, o prefeito Márcio Amaral marcou presença acompanhado do seu vice Jesse Trindade e demais secretários municipais, e alguns o servidores das secretárias de meio ambiente e infraestrutura.

Prefeito Márcio participou do espaço regimental

O assunto principal foi os resíduos sólidos e a coleta no município. Com o tempo aproximado de 20 minutos, cada secretário apresentou aos vereadores o serviços de suas pastas bem como as alternativas propostas no âmbito de Alegrete.

Após a fala de cada secretário, os vereadores tiveram o tempo regimental de 3 minutos para também colaborar com o assunto, fazendo questionamentos e também sugestões para o melhoramento do serviços na secretarias.

Os secretários após responderem os questionamentos e se colocaram à disposição de todos os vereadores para qualquer dúvida de suas secretarias.

O ato regimental registrou um momento tenso, com o presidente Anilton intervindo logo após um pronunciamento do vereador Fábio Perez. O parlamentar, no entendimento do Presidente, teria ofendido a secretária de meio ambiente. Seguindo o estatuto que rege a câmara, o Presidente leu o artigo que penalizou o vereador Bocão por Censura Pública. O líder do governo na câmara vereador João Leivas e a vereadora Firmina Soares pediram medidas pelo fato ocorrido. Eles alegam que o vereador Bocão não teve o respeito devido com a secretária.

Após, encerrado o momento regimental a sessão ordinária continuou seus trâmites legais.

Fotos: assessoria CMA