SEDETUR e parceiros realizam a 15ª Taça do Leite

A 15ª edição da Taça do Leite é uma promoção do Programa MAIS LEITE Alegrete, através do trabalho conjunto da Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete (SEDETUR), Associação dos Criadores de Gado Leiteiro e Produtores de Leite de Alegrete (Acripleite), Fundação Maronna e EMATER-RS/Ascar.

Conforme Guilherme Souza, técnico em agropecuária da Emater, o grupo de produtores de leite do Vasco Alves estará recepcionando os demais produtores de leite do município e convidados nesse próximo domingo, 16 de fevereiro de 2020, a partir das 9 horas no CTG Amizade de Vasco Alves.

O Engenheiro agrônomo da SEDETUR, Leonardo Cera, comenta que este evento tem o objetivo de fomentar o associativismo e união dos produtores de leite do município. Neste ano, além dos tradicionais torneios de truco, futebol e vôlei, teremos a terceira edição do Beberrão de Leite – maior tomador de leite da cidade, e a primeira edição da Escolinha do Leite com atividades e dinâmicas para o público infantil, além do primeiro Bingo Leite e sorteio de brindes.

A presidente da Acripleite Juliana Pedroso informa que o Almoço será preparado pela equipe do CTG Amizade de Vasco Alves e terá o custo de 15 reais.

São parceiros desse evento, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete (AEAA), Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete e Comissão Jovem do STR, Sindicato Rural de Alegrete (SRA), Sicredi-Valor S, CCGL, Mandaká e CTG Amizade de Vasco Alves.

DPCOM