SEDETUR promove o 2º Censo de turismo para melhor informar quem visita Alegrete

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), vai realizar a segunda edição do Censo do Turismo de Alegrete.

A pesquisa tem como objetivo coletar informações sobre os prestadores de serviços turísticos da cidade, abrangendo os seguintes segmentos: hotelaria, gastronomia, agências de turismo, transportadoras de turistas, centros de tradições gaúchas, organizadoras de eventos, parques temáticos, industriais e/ou tecnológicos, lazer, clubes sociais, práticas esportivas, camping, guias de turismo, entre outros.

O trabalho vai coletar dados mais apurados sobre todos estes segmentos para informar os turistas que buscam algum serviço aqui em Alegrete. O trabalho é coordenado pela equipe de turismo da SEDETUR.

Segundo o diretor de turismo, Leonardo Cera, o Censo vai permitir identificar indicadores estratégicos, desenvolver políticas públicas e aperfeiçoar os projetos em andamento.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lucas, destaca que a iniciativa fortalecerá a imagem de Alegrete como destino turístico e contribuirá para a geração de novas oportunidades no setor.

A turismóloga Namyze Costa reforça a importância da colaboração de todos os estabelecimentos para o fornecimento de informações atualizadas. As empresas e entidades que participarem do Censo estarão automaticamente cadastradas nos serviços de apoio e fomento ao setor, além de poderem ter seus produtos e serviços divulgados no Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

Para participar do 2º Censo do Turismo de Alegrete, basta acessar o formulário através do link: https://forms.gle/Ea366ReYwrwyABVN7.