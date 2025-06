SEDETUR treina servidores em primeiros socorros em Alegrete

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete (SEDETUR), em parceria com a Secretaria de Saúde, promoveram uma capacitação em primeiros socorros voltada aos colaboradores da pasta.

A iniciativa pioneira, partiu da Diretoria de Turismo com o objetivo de preparar a equipe para atuar com mais segurança nas diversas atividades desenvolvidas pela secretaria, em especial nas ações de turismo rural e de aventura. “Trata-se de um passo importante para garantir mais segurança nas experiências oferecidas e, ao mesmo tempo, qualificar ainda mais o trabalho dos servidores”, destaca o diretor de turismo, Leonardo Cera.

Primeiros Socorros na SEDETUR

O secretário da SEDETUR, Fernando Lucas, ressalta a relevância da treinamento que foi estendido a todos os servidores da secretaria. “Estamos lidando com um setor que envolve atividades ao ar livre, contato com o público e, muitas vezes, ambientes com riscos naturais. Por isso, capacitar nossos servidores em primeiros socorros é uma medida fundamental. Não se trata apenas de uma qualificação profissional — é um investimento em prevenção, cuidado com as pessoas e, acima de tudo, com vidas. Nosso objetivo é multiplicar esse conhecimento e criar uma cultura de segurança que deve acompanhar todas as ações da SEDETUR”, afirma o secretário.

A capacitação foi realizada no auditório da SEDETUR e conduzida pelo Téc. Enfermagem e Socorrista Carlos Florindo da Secretaria Municipal de Saúde.

Com informações de Alair Almeida