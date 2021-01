SEDUC prorroga inscrições para contratos temporários na rede Estadual

Compartilhe















Com a pandemia todas as relações de trabalho mudaram e uma das forma, bem diferente, foi na área de educação coma aulas remotas, online, em várias plataforma.

Os professores nunca interromperam suas atividades e se reinventaram para atender os alunos que estudaram, através da internet ou em material impresso que deveria ser devolvido às escolas.

Neste contexto , a Secretaria de Educação do RS- SEDUC prorrogou as inscrições de contratos temporários até o dia 17 de janeiro. Foi suspenso no item 3,3 para fins de inscrição alínea b, apresentação do registro profissional do Conselho Regional de Educação Física ( CREF), sendo obrigatório o documento para admissão de posse.

Vera Soares Pedroso