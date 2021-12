Segabinazzi diz que em 2021 comércio teve que se reinventar para trazer clientes de volta

A partir do final de março, as lojas começaram a buscar alternativas para melhorar os números do ano. Isso obrigou muitas locais a inovar para poder seguir suas atividades, diz o empresário. A saída para enfrentar dias de dificuldades em 2021, diz Segabinazzi, foi um maior uso das mídias sociais e vendas pela internet.

Coloca que com o avanço da vacinação, ao longo de 2021, as atividades começaram a melhorar e o trabalho foi intenso para trazer os clientes de volta para as lojas.

Neste ano, mesmo com todas as dificuldades, houve novas empresas se instalando na cidade e houve um recrudescimento do comércio. Porem, atesta o empresário que uma dificuldade relatada pelos comerciantes foi em relação aos estoques. – Já soube que alguns não conseguiram repor para as vendas de Natal . – Tudo isso, ainda é reflexo da pandemia, mas acredito que este final de ano será de boas vendas e ainda mais superação ao setor do comércio varejista.

Ele destacou as empresas de rede que estão se instalando em Alegrete, o que ajuda a gerar novos postos de trabalho e trazer novidades