Segue o líder: Pretto Reffatti vence no Brasileiro de Velocross em Piên, e Lorenzo sobe ao pódio

Mais uma vez a cidade de Alegrete esteve em evidência. O piloto Pretto Reffatti deu as cartas já no treino cronometrado de sábado. Fez o melhor tempo e se candidatou ao título da etapa no Paraná. No domingo (03), o alegretense largou bem e apenas fez o que está acostumado a fazer. Acelerou forte rumo ao título da 3ª etapa do brasileiro. Campeão da VX 5 Especial, segue líder isolado na categoria em busca de mais um título nacional.

Pela VX Júnior, o piloto de Alegrete Lorenzo Power Monego, largou bem e se manteve entre os melhores. Depois do vice em Tapejara, Lorenzo repetiu um segundo continua líder absoluto na categoria Júnior Especial do Campeonato Brasileiro de Velocross.

O piloto Veldon Lucas não largou na VX45 e o município teve outro representante. Dessa vez, na Força Livre Nacional. João Marcelo natural de Formigueiro está residindo em Alegrete e representou a 3ª Capital Farroupilha. Ele finalizou uma das mais disputadas provas do brasileiro em 4º lugar.

A próxima etapa será com pontuação dupla e pode antecipar os campeões nacionais. Em outubro, a cidade de Naviraí no Mato Grosso sedia a 4ª e 5ª etapas do certame nacional de velocross. Realizado pela CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) em conjunto com a FPRM (Federação Paranaense de Motociclismo), o evento reuniu os principais nomes do Velocross brasileiro em uma das pistas mais tradicionais do estado, conhecida por seu traçado técnico e pela estrutura de qualidade oferecida aos competidores e ao público.