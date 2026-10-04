Segunda Cavalgada só de mulheres, em Alegrete, já tem mais de 400 inscritas

A 2ª edição da Cavalgada das Mulheres será realizada no dia 11 de outubro, em Alegrete, integrando a programação da 84ª Exposição Agropecuária. Esse evento tem um diferencial, por reunir somente mulheres como amazonas que na sua maioria vão em seus cavalos crioulos- típico aqui da região Fronteira Oeste. Além da cavalgada que enaltece mulheres e os cavalos, o evento tem um viés solidário com a doação de alimentos

A concentração da cavalarianas acontece às 9h, na pista Central do Parque de Exposição Dr. Lauro Dornelles, com saída prevista para as 10h. As participantes vão percorrer as principais ruas da cidade, com retorno ao parque para uma confraternização promovida pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Alegrete.

De acordo com Maria Gomes, uma das organizadoras da Cavalgada, esse evento busca valorizar a cultura gaúcha, o cavalo crioulo e principalmente a vida das mulheres, dentro da programação do Outubro Rosa- dedicado à prevenção do câncer de mama. A iniciativa também apoia o trabalho da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete que acolhe e ajuda centenas de mulheres que passam por tratamento de câncer de mama e outros tipos de neoplasias aqui no Município.

Até o momento, 378 mulheres já realizaram a pré-inscrição, com participação de mulheres de outras cidades da região.

As inscrições seguem abertas até o dia 5 de outubro. Para participar, é necessário doar um(1) quilo de alimento não perecível ou um (1) litro de leite que deverão ser entregues na Liga Feminina de Combate ao Câncer para a retirada da pulseira de participação. Todas as doações adicionais também são bem-vindas.

A Cavalgada das Mulheres – Outubro Rosa não apenas reforça a importância da prevenção ao câncer de mama, mas também se consolida como um dos momentos mais simbólicos da 83ª Exposição de Alegrete, exaltando a beleza, a elegância e a força das mulheres gaúchas — protagonistas de um evento grandioso em todos os sentidos.